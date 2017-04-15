​В Ханты-Мансийске сгорели три балка // ФОТО

В субботу, 15 апреля, в 13.50 в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о возгорание на улице Большая Логовая в Ханты-Мансийске — горели три балка. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. Уже в 14.18 огнеборцам удалось локализовать пожар, а к 15.57 он был ликвидирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Очевидцы происшествия в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» во «ВКонтакте» сообщают, что жертв среди местных жителей нет, людей успешно эвакуировали.

Фото: vk.com/typical_xm

Напомним, утром в субботу в поселке Новоаганск Нижневартовского района горел двухэтажный жилой дом. В управлении Росгвардии по Югре рассказали, что прапорщики полиции Радужнинского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Сергей Лукьянов и Вячеслав Грушко спасли из задымленной квартире двух девочек и пожилую женщину, которая не могла передвигаться самостоятельно.

Фото: vk.com/public85470944