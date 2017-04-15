​В Югре горнолыжный сезон закроют прыжками через 12-метровый бассейн

В Ханты-Мансийске пройдет закрытие горнолыжного сезона в «Хвойном урмане». Традиционно спортивный праздник отметят конкурсами, развлечениями, спуском с горы в карнавальных костюмах и ярких образах и катанием на собачьих упряжках и тюбингах.

Одним из самых ярких моментов праздника станет спуск с горы, с последующим преодолением 12-метрового бассейна, наполненного водой, сообщает «Югра-ТВ». Выбраться сухими из воды смогут только самые бесстрашные и опытные сноубордисты и лыжники, но позитивные эмоции и яркие воспоминания гарантированы каждому.

Выступления спортсменов будут оцениваться судейской коллегией, которая определит лучших в номинациях: «Мистер и миссис «Хвойный Урман», «Лучшие брызги», «Лучший костюм», «Лучший купальник», «Самый юный участник», «Самый красивый спуск на бублике», а также «Самый красивый переезд через бассейн». Победители будут награждены призами и подарками.

Кроме того, можно принять участие в Instagram-конкурсе на самое оригинальное селфи, разместив фотографию с вечеринки-закрытия с хэштегом #отдыхаемнаурмане. Его победителя ждет приятный памятный приз от «ЮграМегаСпорт».