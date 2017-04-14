​В Ханты-Мансийске стартовала юбилейная «Студенческая весна»

В Ханты-Мансийске стартовал XV окружной фестиваль «Студенческая весна». Он организован департаментом образования и молодёжной политики Югры, окружным департаментом культуры, региональным молодежным центром, ХМОО «Российский союз молодежи», Центром искусств для одаренных детей Севера, Концертно-театральным центром «Югра-Классик» в рамках реализации госпрограммы Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе на 2016-2020 годы».

«Окружная студенческая весна – это самое ожидаемое событие молодежи нашего округа. В юбилейном фестивале примут участие более 500 студентов со всей Югры. Сейчас в социальных сетях проходит конкурс «ХМАО ждет весну», участники выкладывают фотографии со своих репетиций и выступлений под одноименным хэштегом. По ним можно увидеть, как ребята готовятся к любимому фестивалю», - рассказали в пресс-центре фестиваля.

В этом году оценивать творчество студентов округа приедут эстрадный певец и шоумен Андрей Билль, один из самых титулованных во всей России и в ближайшем СНГ танцор-хореограф Алексей Simba, режиссер, актер театра и кино Павел Семченко. Члены жюри проведут с участниками серию мастер-классов по каждому направлению: вокал, хореография, театр, оригинальный жанр, журналистика.

Гала-концерт и церемония награждения участников окружного юбилейного фестиваля «Студенческая весна – 2017» состоится 15 апреля в КТЦ «Югра-Классик». Вход на все мероприятия окружной «Студенческой весны» свободный.

По итогам окружного фестиваля будет сформирована делегация Югры, которая представит регион на юбилейном всероссийском фестивале «Российская студенческая весна – 2017», финал которой состоится в Государственном Кремлевском дворце.