​В Югре участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат к Дню Победы по три тысячи рублей

В Югре участникам и инвалидам ВОВ, которых в Югре 150 человек, к Дню Победы будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере три тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получат по две тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны, также будет предоставлена единовременная выплата в размере одной тысячи рублей.

Об этом на заседании правительства Югры сообщила исполняющей обязанности директора окружного департамента социального развития Людмила Низамова. «Денежные средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона. В этом году расходы составят свыше 10,5 млн рублей», - уточнила она.

Заседание правительства сегодня проходило в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона Наталья Комарова председательствовала из Москвы, где она находится в рабочей поездке, отметили в департаменте общественных и внешних связей округа. Документ, утверждающий единовременную денежную выплату ко Дню Победы 6,5 тысячам югорчан, участники заседания утвердили.

Наталья Комарова выразила уверенность, что все югорчане воспользуются возможностью поблагодарить ветеранов за Великую Победу. «Важно участие, которое сможет проявить каждый из нас – навестить, проведать, пообщаться с ветеранами. Для наших земляков это – главное», - подчеркнула Наталья Комарова.