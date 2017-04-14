16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,2945   EUR  59,7791  

​В Югре участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат к Дню Победы по три тысячи рублей

Общая сумма выплат превысит 10,5 млн рублей

В Югре участникам и инвалидам ВОВ, которых в Югре 150 человек, к Дню Победы будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере три тысяч рублей. Труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, а также вдовы, не вступившие в повторный брак, получат по две тысячи рублей. Детям, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной войны, также будет предоставлена единовременная выплата в размере одной тысячи рублей.

Об этом на заседании правительства Югры сообщила исполняющей обязанности директора окружного департамента социального развития Людмила Низамова. «Денежные средства на эти цели предусмотрены в бюджете региона. В этом году расходы составят свыше 10,5 млн рублей», - уточнила она.

Заседание правительства сегодня проходило в режиме видеоконференцсвязи. Глава региона Наталья Комарова председательствовала из Москвы, где она находится в рабочей поездке, отметили в департаменте общественных и внешних связей округа. Документ, утверждающий единовременную денежную выплату ко Дню Победы 6,5 тысячам югорчан, участники заседания утвердили.

Наталья Комарова выразила уверенность, что все югорчане воспользуются возможностью поблагодарить ветеранов за Великую Победу. «Важно участие, которое сможет проявить каждый из нас – навестить, проведать, пообщаться с ветеранами. Для наших земляков это – главное», - подчеркнула Наталья Комарова.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:39, просмотров: 160, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали

Как в Сургуте планомерно захватывается территория возле ключевой городской магистрали
Газета «Новый Город» начала серию публикаций об уничтожении поймы Оби с рассказа о бетонном остове возле «Сургут Сити Молла»
Анастасия Семихатских Сегодня в 11:37
573 3
​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ

​Сирия снова ударила по инвестиционной привлекательности России // АУДИО, ТЕКСТ
Как геополитика вторгается в экономику: новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 12 апреля в 17:02
513 1
​Битва за молодежь

​Битва за молодежь
Без молодого поколения «цветная революция» невозможна
Александр Пурышев, политолог 12 апреля в 16:56
818 20
​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики

​Проект «Зарница» как база для новой молодежной политики
Мы презентовали наши идеи, которые после двух сезонов проекта стали еще более масштабными и интересными, губернатору Югры Наталье Комаровой.
Сергей Мелашенко, председатель РОО «Зарница» 12 апреля в 16:40
4405 72
​Весна 1961 года

​Весна 1961 года
В первой в белом кителе был Юра. Как по команде, все закричали и, забив на предупреждение с проехавшей ранее машины, бросились к автомобилю с космонавтом. Мы ловили каждое движение, каждый взгляд Юры. Он похлопал рукой по плечу водителя, и машина плавно остановилась.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 12 апреля в 10:20
342 0
​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут 11 апреля в 12:26
550 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев 11 апреля в 12:16
1309 5
​Прощай, Человек!

​Прощай, Человек!
И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 10 апреля в 13:27
529 1
​Бессребреники с золотым сердцем

​Бессребреники с золотым сердцем
Открыть в себе талант волонтера может каждый. Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.
Наталья Холматова, преподаватель школы №19, оператор горячей линии ОД «Дай лапу» 10 апреля в 09:36
400 0
Вадим Демидов

​Похмелье после протестных митингов
Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость...
Вадим Демидов 10 апреля в 09:26
623 6
Олег Владимиров

​Коррупция против террора
Не с властью в обнимку, не под этими флагами! Которые вытаскивают на каждую «позитивную повестку», а в день скорби даже ленточки траурные не повязали. При этом нас тянули на улицу за рукав, который еще вчера на этой же улице оторвать были готовы.
Олег Владимиров 10 апреля в 07:50
880 5
​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской

​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской
Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей
Олег Владимиров 09 апреля в 13:53
922 4
​Казнить нельзя?

​Казнить нельзя?
Сургутянина, пойманного в аэропорту Бали с 3 кг гашиша, могут расстрелять
Надежда Макаренко 07 апреля в 14:59
6096 41
​Разбудившие тайгу

​Разбудившие тайгу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения человека, именем которого в Сургутском районе названы населенный пункт, месторождение, НГДУ. В честь Виктора Петровича Федорова, геофизика, одного из славной плеяды геологов, названа улица и в нашем городе.
Людмила Захарова 07 апреля в 10:16
1311 0
Лилия Сулейманова

​Снимите колпак
Я вот думаю, как же я выжила в своем детстве: сигареты и алкоголь продавались на каждом шагу, в определенный момент пошел бум «разврата» на эстраде и телевидении, несколько раз бывала на похоронах и кладбище…
Лилия Сулейманова 06 апреля в 16:11
1115 5
​Подозреваете теракт: что делать?

​Подозреваете теракт: что делать?
Сургутские полицейские объясняют горожанам правила антитеррористической безопасности
Андрей Луговой 06 апреля в 12:53
592 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика