​В Музее Природы и Человека открылась выставка «Человек в космосе»

Выставка «Человек в космосе», посвящённая 56-й годовщине со дня полёта в космос Юрия Гагарина, открылась в Музее Природы и Человека в Ханты-Мансийске и продлится до 14 мая.

«Проект «Человек в космосе» призван подчеркнуть значимость освоения космического пространства для всего человечества, - рассказали в пресс-службе музея. - На выставке будет представлена модель легендарного космического корабля «Восток-1», того самого, на котором совершил полёт вокруг земного шара Юрий Алексеевич Гагарин, а также памятные медали, значки, марки, юбилейные монеты, отражающие успехи нашей страны в области космонавтики».

В рамках открытия выставки был представлен документальный фильм «Поехали!», который рассказал посетителям, как происходят полёты в космос в наши дни.