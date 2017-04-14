Все муниципалитеты Югры готовы к прохождению весенне-летнего половодья и пожароопасного сезона: к такому выводу пришли участники заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве автономного округа.

Как сообщается на сайте правительства округа, в муниципалитетах утверждены планы необходимых мероприятий, определены опасные участки, подготовлена специальная техника и пункты временного размещения для пострадавших и многое другое.

По словам заместителя губернатора округа Дмитрия Шаповала, который провел заседание, Югра входит в фазу начала мероприятий по противопаводковой обстановке, а также активно готовится к пожароопасному периоду 2017 года. «Муниципалитеты приняли все необходимые документы, чтобы исполнить законодательство и минимизировать риски прохождения этих опасных явлений», - отметил он.

По прогнозу параметров гидрометеорологической обстановки в период весенне-летнего половодья вскрытие рек в бассейне Оби и Иртыша начнется в конце апреля и закончится в середине мая. «По сравнению с прошлым годом – это на 7-16 дней позже, что связано с аномально теплыми погодными условиями 2016 года», - пояснил заместитель начальника Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Симачкин.

По его словам, на сегодняшний день на территории автономного округа лед еще стоит, но уровень воды уже поднимается: «Интенсивность пока небольшая: на Оби – 1-2 сантиметра, на Иртыше – 1-3 сантиметра, на Конде – 1-5 сантиметров. Толщина льда по состоянию на 10 апреля в большинстве пунктов наблюдения составила 20-90 сантиметров, что является меньше нормы от 5 до 30 сантиметров. Такая толщина льда благоприятна для прохождения ледоходов в с покойной обстановке».

Кроме того, в Югре уже начали проводить ледовзрывные работы на потенциально-опасных участках: в Ханты-Мансийском районе возле села Реполово было осуществлено два взрыва, в Нижневартовском районе – один. В ближайшее время ледовзрывные работы будут проводиться в районе населенных пунктов Нялино и Кирпичный.