​В этом году для югорских детей будут работать 566 организаций отдыха и оздоровления

Летом 2017 года в Югре будут действовать 566 организаций отдыха и оздоровления детей, где смогут отдохнуть 51470 ребят. «В настоящее время муниципалитеты ведут работу по аттестации должностных лиц, подготовке и заключению договоров на акарицидную обработку территорий, на дератизационные мероприятия, на поставку продуктов», - доложила исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова на заседании, которое провел заместитель губернатора Всеволод Кольцов.

Кольцов обратил внимание руководителей местного самоуправления, курирующих вопросы отдыха и оздоровления детей, на необходимость усиления контроля за проведением мероприятий по подготовке к летней кампании 2017 года. «Все требования, которые обозначены в санитарном законодательстве и в иных документах, регулирующих вопросы обеспечения безопасности детей в период проведения оздоровительной кампании, должны быть решены исчерпывающе, а не растянуты во времени. К моменту проведения проверок все проблемные места должны быть сняты», - поручил он.

Заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи автономного округа прошло в режиме видеоконференцсвязи, участие в мероприятии приняли главы муниципальных образований региона, отметили в окружном департаменте общественных и внешних связей.