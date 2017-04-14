​Бизнес-гуру откроют секреты успеха молодым предпринимателям Югры

С 18 по 20 мая в Ханты-Мансийске пройдет VIII Слет молодых предпринимателей, основной темой которого выбрана «Бизнес в экосистеме Югры». Принять участие в нем могут все желающие югорчане в возрасте до 30 лет.

«В течение трех дней команды молодых предпринимателей будут развивать специальные навыки, которые позволят грамотно выстроить систему взаимоотношений с партнерами, клиентами, а также добиться успеха. Инструменты, которые приобретут участники, не только помогут сократить операционные издержки, но и решить три стратегические задачи: стимулирование роста бизнеса, достижение отличных показателей деятельности и повышение динамичности в конкурентной борьбе», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Секретами успеха поделятся бизнес-гуру: генеральный директор и основатель ГК Sidorin Lab Дмитрий Сидорин, основатель и ведущий тренер компании «Мастер Звонка» Евгений Жигилий, консультант MetaIntegral Assoсiates США, автор проекта «Счастье в деятельности» Филипп Гузенюк.

Подробная информация и подача заявок на Бизнес-лигу Югры «Деловой десант» - на официальном сайте Слета молодых предпринимателей Югры slet-ugra.ru. Подробная информация по телефону: (3467)333-143, 320-490.