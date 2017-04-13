​Ханты-Мансийск будет праздновать юбилей три дня

Власти Ханты-Мансийска готовятся к празднованию 435-летия города. В четверг, 13 апреля, глава окружного центра Максим Ряшин провел заседание организационного комитета, на котором, в частности, обсуждалась подготовка к юбилею.

Официальные мероприятия, посвященные юбилею окружного центра, пройдут в период с 10 по 12 июня. В эти дни планируется торжественное городское собрание, чествование ветеранов, почетных жителей, представителей трудовых коллективов и общественных организаций Ханты-Мансийска. Горожанам представится возможность принять участие в спортивных и культурных мероприятиях, приуроченных к юбилею окружного центра.

В День России на набережной реки Иртыш состоится грандиозный праздник, посвященный 435-летию Ханты-Мансийска. «Жителей и гостей города ожидают концертная программа, работа интерактивных спортивных, развлекательных и творческих площадок, фестиваль военной реконструкции праздничный фейерверк», - отметили в пресс-службе администрации города и пообещали опубликовать полную программу мероприятий в начале июня.