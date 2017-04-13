​«Северречфлот» запустил онлайн-продажи билетов на югорские теплоходы

Компания «Северречфлот» запустила онлайн-продажи билетов на пассажирские теплоходы в Югре. Электронная продажа будет действовать на официальном сайте компании. Сервис разработан для удобства пассажиров.
Для покупки билета нужно будет заполнить специальную форму, оплатить по банковской карте проезд и распечатать электронный билет, потом на его основе при посадке на теплоход выдадут пассажирский билет. Если пассажир опаздывает на рейс, то ему нужно в течение часа после отправления судна подать заявку на возврат денег.
Всё о материнском капитале. Наталья Куксенко, начальник Управления ПФР в Сургуте // ONLINE 21 апреля в 11:00