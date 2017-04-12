​В Ханты-Мансийске начал работу Югорский промышленный форум

В Ханты-Мансийске на площадке конгрессно-выставочного центра «Югра-Экспо» начал работу Югорский промышленный форум. За время его проведения состоятся круглые столы, презентации, форсайт-сессии и специализированная выставка, где представлены последние разработки и достижения российских компаний промышленной отрасли. В них примут участие более 600 человек – представители органов власти, руководители промышленных предприятий, крупного бизнеса, общественных организаций, институтов развития, фондов Югры и других регионов России.

«Основной темой в этом году стала «Новая промышленная политика Югры», так как именно она направлена на формирование высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечение занятости и, как следствие, повышение уровня жизни людей, - рассказали в департаменте общественных и внешних связей округа. - Деловую программу открыло пленарное заседание, где были озвучены долгосрочные стратегические приоритеты в сфере развития промышленности автономного округа».

В этом году на форуме пройдет фортсайт-сессия «Новые технологии в медицине», которая ставит глобальные задачи по улучшению качества жизни не только в Российской Федерации, но и в мире. Также в программе - проведение I городского чемпионата профессионального мастерства школьников JuniorSkills – Khanty-Mansiysk 2017 и «Шоу компетенций» для учащихся общеобразовательных школ Ханты-Мансийска. Школьники средних и старших классов смогут познакомиться с основами профессиональной деятельности и получить практические навыки по профессиям «Промышленный дизайн (3D-моделирование)», «Электромонтер», «Специалист в области связи», «Экспертиза качества пищевых продуктов». Каждый участник получит сертификат об успешном прохождении тест-пробы по профессиональному направлению.