​В Ханты-Мансийске официальное такси обозначат специальным знаком

В Ханты-Мансийске официальное такси выделят из общего транспортного потока. В пресс-службе администрации окружного центра уточнили, что речь идет о предпринимателях, официально допущенными к таксомоторным перевозкам. Для них разработан специальный узнаваемый знак – логотип, который добавится к фонарю и так называемым «шашечкам», что позволит дополнительно выделить такси из общего транспортного потока.

Управление транспорта, связи и дорог администрации города рекомендует размещать данный логотип в верхней правой части лобового стекла и на заднем стекле, также в верхней части. «Данный знак предназначен для перевозчиков, выполняющих все необходимые требования, предъявляемые законодательством к таксомоторным перевозкам», - пояснил начальник управления транспорта связи и дорог Администрации города Олег Егоров.

В случае использования вышеназванного логотипа перевозчиками, не включенными в реестр Гостехнадзора Югры, информация будет направляться в контрольно-надзорные органы для организации проверок в рамках действующего законодательства.