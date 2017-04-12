​Новый руководитель следственного комитета по Югре встретился с губернатором

Во вторник, 11 апреля, коллективу Следственного управления СКР по Югре был представлен новый руководитель Анвар Ахмедзянов. Знакомство прошло в торжественной обстановке в зале совещаний следственного управления. «Выступая перед присутствующими, руководитель следственного управления отметил высокопрофессиональный кадровый состав коллектива и нацелил сотрудников управления на совместную плодотворную работу», - отметили в пресс-службе ведомства.

В этот же день Анвар Ахмедзянов встретился с губернатором Югры Натальей Комаровой. Глава региона выразила надежду на эффективную работу и пожелала новому руководителю ведомства успехов. «Югра затягивает, вовлекает. У нас работа сложная и ответственная. Сложилась система, в соответствии с которой органы власти, прокуратуры, правоохранительные органы по важным вопросам через Координационное совещание по обеспечению правопорядка проводят эффективные решения, которые создают условия для выполнения каждым своей задачи с лучшими результатами. Рассчитываю, что и для Вас эта площадка будет полезной», - приводят слова губернатора на сайте правительства округа.

Наталья Комарова заверила нового руководителя в оказании при необходимости поддержки в рамках компетенции.