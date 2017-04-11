​В Югре за три месяца построено больше 76 тысяч квадратных метров жилья

По итогам трех месяцев 2017 года в Югре построено 76,28 тысяч квадратных метров, из которых около семь тысяч приходятся на индивидуальное жилищное строительство. Данные были озвучены на заседании Комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности автономного округа, которое провела губернатор Наталья Комарова.

По словам главы региона, ввод жилья соответствует сетевым графикам, с опережением, как и в прошлом году, работает Нижневартовск. Хорошие данные о вводе по Сургуту, Югорску и Сургутскому району.

Директор департамента строительства Югры Руслан Цыганенко отметил, что в марте была проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, по итогам которых сформирован общий реестр долгостроев, состоящий из 98 объектов.

«В настоящее время подготовлены предложения о распределении 69 объектов незавершенного строительства по следующим целевым функциям – завершение строительства за счет средств бюджета автономного округа, проведение консервации, передача в концессию, передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в государственную, либо в муниципальную собственность и другое», - приводят слова Руслана Цыганенко на admhmao.ru.

Он добавил, что в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ, при распределении этих объектов, учитываются только те, которые в настоящий момент приостановлены. Незавершенные объекты, по которым правительством приняты решения о продолжении строительства, в данный план не включаются. «Для них подготовлено отдельное место, где указываются сроки, меры и решения, необходимые для ввода этих объектов в эксплуатацию», - сказал Цыганенко.