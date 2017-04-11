​В Ханты-Мансийском районе начали взрывать лед на Иртыше // ФОТО

На реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района проведены мероприятия по взрыванию льда. Специалисты работают на двух затороопасных участках. По их расчетам, заторы могли образоваться на затяжном повороте реки и в большой яме. Однако яма является зимовальной для рыб, поэтому взрывные работы проводятся на безопасном удалении от неё.

В работах задействованы 13 работников КУ «Центроспас-Югория» и пять единиц техники. Для подрывов использованы более 800 кг взрывчатых материалов.

Уже завтра, 12 апреля, специалисты КУ «Центроспас-Югория» будут работать на реке Обь вблизи деревень Соснина и Былино в Нижневартовском районе. Всего на для ледовзрывных работ в округе планируется использовать более четырех тонн взрывчатых материалов. «Подрывы льда на реках Югры - один из этапов противопаводковых мероприятий», - подчеркивают в учреждении.