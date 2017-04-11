​В Ханты-Мансийске пройдет Югорский промышленный форум

12 апреля в Ханты-Мансийске стартует Югорский промышленный форум. В его работе примут участие заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, и.о. директора Департамента промышленности автономного округа Василий Дудниченко, генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Внуков, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский, начальник управления регионального развития «WorldSkillsRussia» Игорь Грибанов, исполнительный директор ГК «Оргпром» Дмитрий Высочий, руководители и представители администраций муниципальных образований, промышленных компаний и предприятий автономного округа.

«В течение двух дней на площадках форума будут обсуждаться темы реализации Национальной технологической инициативы, формирования и внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, экологии в промышленности. Состоится форсайт-сессия и мастер-класс по использованию технологий бережливого производства, направленных на повышение эффективности деятельности и качества продукции. Напомним, с 2016 года в Югре реализуется план мероприятий по внедрению концепции «Бережливый регион». На форуме будут представлены наиболее эффективные отраслевые практики применения лин-технологий», - рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Также на форуме презентуют проект государственной программы развития промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года. Госпрограмма нацелена на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта, создание и развитие новых промышленных производств и промышленной инфраструктуры на территории автономного округа, формирование кадрового потенциала.

Традиционно в рамках форума пройдет специализированная выставка. В ней примут участие более 40 компаний и предприятий, занятых в обрабатывающих отраслях промышленности.