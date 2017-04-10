​В Ханты-Мансийске пьяный угонщик протаранил патрульный автомобиль, пытаясь скрыться

В Ханты-Мансийске мужчина на угнанном автомобиле протаранил автомобиль полиции, пытаясь скрыться. Когда злоумышленника задержали, оказалось, что он пьян, а машину «Нива» угнал у своего родственника.

Сотрудники ДПС попытались остановить подозрительный тонированный внедорожник, однако водитель не отреагировал и продолжил движение. «Госавтоинспекторы начали преследование автомобиля. Вскоре нарушитель заехал в тупик и был заблокирован патрульным автомобилем. Водитель вновь предпринял попытку скрыться, начав движение задним ходом, в результате допустил наезд на служебный автомобиль. Гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» для дальнейшего разбирательства», - рассказали в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

В участке выяснилось, что 26-летний задержанный пьян, а автомобиль путем свободного доступа угнал у родственников. Кроме того, в ноябре 2016 года мужчина был привлечен к уголовной ответственности за повторную езду в нетрезвом виде и лишен права управления транспортным средством на три года. По словам законного владельца «Нивы», подозреваемый не в первый раз угоняет данное транспортное средство.

«С какой целью задержанный вновь сел за руль чужого автомобиля, он пояснить не смог. В настоящее время дознавателями МОМВД России «Ханты-Мансийский» в отношении задержанного жителя окружной столицы возбуждено два уголовных дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»», - сообщили в ведомстве.