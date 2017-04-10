​За выходные на дорогах Югры пострадали 20 человек

С 7 по 9 апреля на дорогах Югры произошло 13 автоаварий, в которых 20 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе шестеро несовершеннолетних. ДТП, в которых пострадали дети, произошли в Нефтеюганске и Нижневартовске.

Как сообщалось ранее, в Нижневартовске двое детей пострадали в столкновении «Рено Дастер» и «Шевроле Ланос», которое произошло на пересечении улиц Ленина и Нефтяников. Полицейские выяснили, что ДТП спровоцировал водитель «Рено», выехав на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Травмы получили водитель и пассажиры «Шевроле» 1986, 2007 и 2012 годов рождения. Виновник аварии не пострадал.

В этот же день в Нефтеюганске в 12.35 на регулируемом перекрестке улиц Объездная - Ленина водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Лада-213100», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген» под управлением водителя 1987 года рождения. От столкновения «Ладу» отбросило на стоящую на перекрестке «Мазду» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП пострадали пассажиры «Лады» 1978 и 2008 годов рождения, а также пассажир 2009 года рождения «Фольксвагена».

Фото пресс-службы ГИБДД Югры