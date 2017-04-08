​Власти Ханты-Мансийска попросили горожан не доверять информации о «готовящихся терактах», распространяемой в соцсетях

Власти Ханты-Мансийска выступили с официальным заявлением и попросили горожан не доверять информации о якобы готовящихся в городе терактах, распространяемой в социальных сетях.

Люди пересылают друг другу и постят в пабликах пугающие сообщения, гласящие примерно следующее: «Ничего на улице не поднимать, ни к чему не прикасаться. По всей России закладки, мины ловушки в виде фонариков и блестящих всяких штучек...». Причем, ссылаются авторы сообщений на знакомого их знакомых «генерала ФСБ». Все эти сообщения составлены без указаний города и времени и распространяются во всех уголках страны. Данная информация — не соответствует действительности, подчеркивают в мэрии окружной столицы.

«Сегодня в Ханты-Мансийске криминогенная обстановка стабильная, предпосылок для возникновения угрозы террористического или экстремистского характера не зафиксировано. Между тем прошу жителей и гостей города проявить бдительность и осторожность: в случае обнаружения подозрительных предметов обращаться в дежурную часть городского отдела полиции. Хочу напомнить, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Информацию о лицах, распространяющих ложные сведения о якобы готовящихся терактах, так же можно сообщить по телефонам дежурной части: 398-104, 398-103, по телефону доверия 33-02-02», - заявил начальник Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Мансийский» Владимир Гребенников.

По словам исполняющего обязанности заместителя Главы города Андрея Кузнецова массовое распространение предупреждений о возможных террористических угрозах в Ханты-Мансийске не имеет оснований. «Но забывать про стандартные правила безопасности не стоит. Необходимо обращать внимание на безхозные предметы, пакеты, коробки и сообщать о них по телефону экстренных служб: 112 или 33-82-61. Для приема сообщений о лицах, распространяющих недостоверную информацию в социальных сетях организован телефон доверия 92-62-17», - подчеркнул Андрей Кузнецов.