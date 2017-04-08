​Сергей Устюгов подарил себе на день рождения победу в Югорском лыжном марафоне

Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем Югорского лыжного марафона. Вторым пришел норвежец Петтер Нортуг, третье место - у швейцарца Кандида Пролона. Победитель гонки - один из самых титулованных югорских лыжников Сергей Устюгов — отметил сегодня, 8 апреля, 25-летие.
Югорский лыжный марафон является финальным этапом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup. Желающих принять участие в спортивном мероприятии в Ханты-Мансийске было так много, что организаторы принимали заявки до семи часов вечера пятницы. В гонке приняли участие порядка двух тысяч человек из 12 стран.
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