​Выдача сертификатов на приобретение техсредств реабилитации начнется в Югре 10 апреля

В Югре утвержден порядок реализации сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. Их выдача начнется 10 апреля. Уже подготовлены 229 сертификатов для 101 инвалида, нуждающимся в обеспечении техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета автономного округа.

Об этом стало известно на заседании правительства округа, на котором был утвержден соответствующий документ. «Изменен механизм обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов, которые подлежат обеспечению за счет средств бюджета Югры. Теперь каждый инвалид, имеющий показания для получения технического средства реабилитации вправе распорядиться суммой средств бюджета по своему усмотрению и приобрести необходимое ему техническое средство у того поставщика, которого выберет сам», - пояснила исполняющей обязанности директора департамента социального развития Югры Людмила Низамова.

В окружном департаменте общественных и внешних связей подчеркнули, что это инновационный опыт. По этому пути в Российской Федерации идет лишь Югра и город Москва, причем в нашем регионе эти полномочия закреплены законодательно. «Особенности организации нашей работы состоят в том, что выдается не один сертификат, а несколько на каждое техническое средство реабилитации, которое показано в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Следует отметить, что сертификаты учитывают и индивидуальные характеристики инвалида, и те ограничения, которые у него есть», - акцентировала внимание исполняющая обязанности руководителя ведомства.