​Сергей Устюгов стал лучшим спортсменом года в Югре

В столице Югры подвели итоги ежегодной премии «Спортивная элита — 2016», сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Церемония традиционно прошла с размахом. Вел церемонию бессменный ведущий мероприятия российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Между церемониями награждения лауреатов конкурса для зрителей КТЦ «Югра-Классик» выступали творческие коллективы Ханты-Мансийска, представляя яркие танцевальные и вокальные номера о Югре и спорте.

Награды нашли своих обладателей в сорока одной номинации, среди которых «Золотой резерв Югорского спорта», «Олимпийские надежды Югорского спорта», «Лучший спортивный класс», «Открытие года», «Лучший тренер года по олимпийским видам спорта» и многие другие.

Звание «Лучший спортсмен по паралимпийским видам спорта» получил нижневартвский легкоатлет Евгений Малых. «Лучшим спортсменом по сурдлимпийским видам спорта» стал также легкоатлет Максим Бган. «Лучшим спортсменом по неолимпийским видам спорта» была признана сургутянка Алина Волкова.

Кульминацией церемонии стало объявление лауреатов конкурса в номинации «10-ка лучших спортсменов года по олимпийским видам спорта» по итогам 2016 года. Награды вручала губернатор автономного округа Наталья Комарова. Победителями стали: волейболисты Константин Бакун, Артем Вольвич, Игорь Кобзарь и Артем Ермаков, биатлонисты Алексей Волков и Екатерина Шумилова, спортсмены по плаванию на открытой воде Ольга Козыдуб и вольной борьбе Заур Макиев, а также лыжники Александр Легков и Сергей Устюгов.

Сергей Устюгов по итогам конкурса «Спортивная элита» также признан лучшим спортсменом года по олимпийским видам спорта. Именитому лыжнику Югры, двукратному победителю и трехкратному серебряному призеру чемпионата мира по лыжным гонкам и его наставнику Ивану Брагину за успехи на чемпионате Наталья Комарова вручила сертификаты в размере трех и полутора миллионов рублей соответственно.

Во исполнение приказа Министерства спорта Российской Федерации губернатор Югры также вручила почетные звания «Заслуженный тренер России» тренеру по биатлону Александру Стяжкину и тренеру по лыжным гонкам Сергею Крянину.

По окончании мероприятия состоялась автограф-сессия, участниками которой стали олимпийские чемпионы по биатлону Алексей Волков, Евгений Редькин и Юрий Кашкаров, призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Евгений Дементьев, Александр Легков и Михаил Девятьяров, трёхкратный призёр Олимпийских игр Александр Завьялов, а также олимпийская чемпионка в фигурном катании Оксана Казакова.