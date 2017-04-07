​Жители Ханты-Мансийска оказались не готовы к раздельному сбору мусора

Жителей Ханты-Мансийска призывают активнее участвовать в сборе вторичного сырья. В окружном центре уже почти года работает пункт приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Он был открыт в рамках «пилотного» проекта по внедрению селективного сбора мусора на территории базы муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, напомнили в пресс-службе администрации города.

«Когда открывали пункт приёма вторичного сырья, были уверены, что жители города готовы сократить негативное воздействие мусора и отходов на окружающую среду, почву, подземные и поверхностные воды всего лишь правильно сортируя мусор и бытовые отходы. Однако за время работы пункта приема отмечается низкая активность населения. На сегодняшний день сдано всего лишь 80 килограмм алюминиевых банок и 220 килограмм пластиковой тары, и то, в основном, индивидуальными предпринимателями», - посетовал директор муниципального предприятия Александр Сергеев.

За сданный мусор можно выручить деньги: за килограмм алюминиевых банок дают 25 рублей, за пластик - 9 рублей за килограмм. Но главное не это: эти отходы наносят непоправимый ущерб экологии. «Если сортировка мусора отсутствует, и его выбрасывают на общие свалки – токсичные вещества проникают в почву, которые отравляют грунтовые воды и убивают растения. Многие виды бытового мусора можно использовать вторично. Это поможет сэкономить на производстве и снизить количество свалок захоронения ТБО», - отмечают эксперты. .

Чтобы сократить объем мусора, подлежащего захоронению на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов, администрацией города ведется постепенное внедрение раздельного сбора отходов. В 2017 году в окружном центре планируют установить 50 контейнеров для раздельного сбора мусора, половина из них предназначена для макулатуры, вторая часть – для пластика. Такие контейнеры будут расположены как на территориях многоквартирных домов, так и в частном секторе.

Сознательных, небезразличных и экологически воспитанных хантымансийцев ждут в пункте приёма вторичного сырья по адресу: улица Промышленная, 12. Режим работы: понедельник - пятниц с 13.00 до 17.00 часов. Способ оплаты – наличный расчёт. По дополнительным вопросам обращаться в диспетчерскую службу М «ДЭП», телефон: 8 (3467) 35-99-59.