​Власти: В Югре исполнен указ президента о переселении людей из аварийного жилья

В Югре досрочно исполнен указ президента России о переселении граждан из аварийного жилья, констатировали участники совещания при полпреде главы государства в УрФО, которое было посвящено непосредственно этой теме. В мероприятии в режиме видеоконференцсвязи приняли участие губернатор округа Наталья Комарова и главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко.

«Среди регионов УрФО Игорь Холманских отметил Ханты-Мансийский автономный округ как исполнивший мероприятия по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, - подчеркнули в окружном департаменте общественных и внешних связей. - Это подтверждено и решением правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о рассмотрении годовой отчетности от 29 марта 2017 года. В связи с чем председатель наблюдательного совета государственной корпорации Сергей Степашин поблагодарил руководство автономного округа за проделанную работу».

В департаменте также напомнили, что для расселения предполагалось 210 домов площадью 73,31 тыс. кв.м, на которых проживают 5,51 тыс. человек. Их расселение осуществлялось на основе адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013-2017 годы, а также муниципальных программ. Кроме того, в период с 2013 по 2016 годы в Ханты-Мансийском автономном округе дополнительно снесено 382,5 тысячи кв. м аварийного и ветхого жилья.