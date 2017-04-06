​«Здесь чистая экономика и интересы жителей»: Югра планирует сократить «Сотрудничество»

Югра, возможно, выйдет из программы «Сотрудничество», в которой участвует вместе с двумя другими регионами «тюменской матрешки»: о сокращении участия пишет сегодня Ura.ru, объясняя это стремлением губернатора Натальи Комаровой «стянуть ресурсы» в регион в период кризиса.

Для этого в правительстве округа уже произошло перераспределение средств, используемых в рамках программы: большая их часть должны будут потратить в течение этого года — с тем, чтобы досрочно выйти из «Сотрудничества», которое действует до 2020 года.

Напомним, что программа направлена на равномерное развитие всех трех регионов Западной Сибири: власти округов и области предоставляли услуги соседям — например, Тюмень гарантировала югорчанам высокотехнологичную медицинскую помощь, включая оплату проезда на место лечения.

Кстати,

медицинская часть программы стала первой, которая подверглась серьезной переработке и сокращению,

отмечают журналисты издания. По словам директора департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, она невыгодна для ХМАО: на территории всей «матрешки» и так действует система обязательного медицинского страхования, в рамках которой можно югорчане могут получить лечение в области (и наоборот). «Более того, сейчас уже пациенты из Тюмени чаще приезжают к нам, — отметил чиновник. — У нас мощная система здравоохранения и ОМС позволяет оплачивать услуги лечебных учреждений без дополнительного финансирования и каких-то изысков, которые требовались раньше».

Югра в программе выступала основным спонсором,

говорят в правительстве, и теперь, когда средств становится меньше, приходится перераспределять траты, исходя из целесообразности. Вопрос сокращения участия в программе был обсужден на этой неделе в Сургуте в ходе заседания совета четырех дум — областной, окружной, районной и городской, где депутат Тюменской областной думы от Югры Галина Резяпова поведала, что участие в программе «Сотрудничество» становится обременительным для ХМАО после окончательного исключения из бюджета программы налога на добычу полезных ископаемых. Именно за счет этих средств регион принимал активное финансовое участие в программе, напомнила парламентарий, а

после перевода налога в федеральный бюджет объем программы уменьшился вчетверо — с сорока миллиардов рублей до десяти миллиардов.

Официально планы по выходу из программы в правительстве Югры пока не комментируют, однако, судя по выступлениям депутатов и по инсайдерской информации из Ханты-Мансийска, такая возможность действительно обсуждается и является вероятной. «Любое такое решение — это предмет договоренности всех трех участников программы, — прокомментировала изданию директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова.

— Пока программа действует и иных решений правительства нет».

Комментируя перераспределение средств в сторону увеличения трат на 2017 год, она добавила: «Здесь чистая экономика и интересы жителей. Возникают приоритетные задачи, требующие концентрации ресурсов с тем, чтобы закрыть проблему разом, не растягивая на годы. В этом смысле и программа «Сотрудничество» рассматривается как инструмент для решения таких первоочередных задач».