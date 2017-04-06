​В Югре распределят субсидии на реализацию проектов национальных общественных объединений

В Югре 10 апреля начнется прием заявок на конкурс общественных проектов, реализуемых национальными общественными объединениями. Заявки будут принимать до 10 мая. Итоги конкурса, по результатам которых победители получат субсидии на реализацию своих проектов, будут подведены 15 июня 2017 года специальной комиссией экспертов.

К участию в конкурсе принимаются только организации, ведущие деятельность на территории округа, зарегистрированные в качестве юридического лица, не имеющие задолженности по налогам и сборам, а также не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.

«Цель конкурса – активизация деятельности институтов гражданского общества в сфере национальных отношений, создание устойчивой системы их участия в деятельности по сохранению, приумножению и распространению опыта дружбы народов, укреплению межкультурного и межэтнического сотрудничества, единства российской нации, обеспечению этнополитической стабильности в российском обществе», - рассказали в департаменте внутренней политики округа, который выступает организатором конкурса.