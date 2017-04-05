​Спасатели Югры начали готовиться к подрыву льда на реках округа: взрывать начнут уже завтра

Во вторник, 5 апреля, колонна спасателей учреждения «Центроспас-Югория» выдвинулась в Ханты-Мансийский район для проведения подготовки к ледовзрывным работам. Уже завтра пройдут взрывные работы по ослаблению льда на затороопасных участках на реке Иртыш в районе села Реполово, 12 апреля - на реке Обь вблизи деревень Соснина и Былино в Нижневартовском районе, 18 апреля - на реке Обь в районе переправ п. Кирпичный и д. Нялино в Ханты-Мансийском районе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Югре пояснили, что лед взрывают для безаварийного пропуска весеннего половодья и предупреждения образования ледовых заторов на водных магистралях. «Подрывы льда на реках Югры - один из этапов противопаводковых мероприятий», - подчеркивают специалисты. Места проведения взрывных работ выбраны не случайно, а в соответствии с многолетними наблюдениями и мониторингом мест возможного образования ледового затора.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Подрывы льда осуществят 22 спасателя учреждения. «Специалисты укомплектованы необходимым оборудованием и техникой: аварийно-спасательным автомобилем повышенной проходимости, снегоболотоходами на гусеничном и колесном ходу, снегоходом, автомобилем для перевозки взрывчатых материалов. Для доставки специалистов к месту проведения работ будет задействован вертолёт МИ-8. Для ледовзрывных работ планируется использовать более четырех тонн взрывчатых материалов», - отметили в ведомстве.