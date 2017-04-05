​Сергей Устюгов получил сертификат в 300 тысяч рублей, как лучший лыжник страны

Сергей Устюгов признан лучшим лыжником страны по итогам национального первенства, которое прошло с 24 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске. Спортсмен завоевал четыре «золота» в индивидуальных гонках и стал одиннадцатикратным чемпионом страны. В заключительный день чемпионата губернатор Югры Наталья Комарова вручила ему сертификат номиналом 300 тысяч рублей, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В Чемпионате России по лыжным гонкам приняли участие порядка 280 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации. Ханты-Мансийский автономный округ был представлен максимально сильным составом спортсменов. Так, к участию в Чемпионате России допущено 22 югорских лыжника, среди которых такие именитые спортсмены как Мария Гущина, Полина Кальсина, Антон Гафаров, Евгений Дементьев, Александр Легков, Сергей Турышев, а также триумфатор завершившегося накануне в финском Лахти Чемпионата мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов. Лыжники соревновались в скиатлоне, спринте, гонке свободным стилем, командном спринте, эстафете и масс-старте классическим стилем.