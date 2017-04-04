​В Ханты-Мансийском районе снижена грузоподъемность трех ледовых переправ

На трех ледовых переправах в районе п. Урманный, п. Луговской и п. Кирпичный Ханты-Мансийского района снижена грузоподъемность до пяти тонн. Ранее уже была снижена грузоподъемность ледовых дорог на реке Иртыш в районе с.п. Батово и реке Конда в районе с.п. Выкатное.

«Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие ледовых переправах на территории округа будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий. Всем жителям округа сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.