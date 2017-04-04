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​Власти регионов УрФО предупредили, что в этом году пожароопасный сезон может пройти в условиях «высокой горимости»

Лето обещает быть жарким и засушливым

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских провел заседание коллегии по безопасности, главной темой которого стала оценка готовности сил и средств к пожароопасному сезону 2017 года и мерам, принимаемым органами власти по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

Полпред акцентировал внимание на прогноз Росгидромета. «На пожароопасный сезон 2017 года ожидается повышение среднегодовых температур при количестве осадков ниже нормы. Вполне возможно, что в текущем году мы с вами столкнемся с тушением пожаров в условиях высокой горимости. Прошу руководителей регионов учесть это при подготовке к пожароопасному сезону», - цитирует Холманских департамент общественных и внешних связей Югры.

Также он назвал ХМАО в числе четырех регионов, где указание президента о создании в России комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, выполнено в полном объеме.

В окружном департаменте отметили, что на территории Югры к зоне лесоавиационных работ относятся 49,3 миллиона гектаров земель лесного фонда РФ. Служба пожаротушения Базы авиационной и наземной охраны лесов обеспечена специализированной лесопожарной техникой, необходимым оборудованием, инвентарем и специалистами. В своем докладе губернатор округа Наталья Комарова отметила, что в Югре сформирована необходимая нормативная правовая база в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2017 года проведен ряд необходимых мероприятий. Для защиты населенных пунктов создано 104 подразделения добровольной пожарной охраны. Заключено семь соглашений с казачьими обществами по оказанию содействия в части охраны от пожаров шести населенных пунктов Югры.

«На сегодняшний день на территории Югры лесных пожаров не зафиксировано. Готовность сил и средств автономного округа к действиям в пожароопасный период 2017 года обеспечена», - сказала губернатор.


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Сегодня в 19:38, просмотров: 131, комментариев: 0


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