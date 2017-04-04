​Команда Югры вернулась с международных соревнований по спортивному туризму

В очередных международных соревнованиях по туризму «ПСР — 2017», который проходили в Сочи с 26 марта по 1 апреля в Сочи, принимали участие югорчане: наша команда находилась в группе «П» (Профи) и заняла четвертое место.

Фото: РМЦ

Как передает пресс-служба Регионального молодежного центра (РМЦ), который и занимался организацией участия наших спортсменов в соревнованиях, в команду вошли семь человек из Урая, Нягани и Ханты-Мансийска. Они выявляли лучших в соревнованиях по спортивному туризму на комбинированной дистанции с использованием локальных и протяжённых препятствий, характерных для следующих видов туризма: пешеходного, горного, водного, спелео-, авто- и вело-.

«Часть дистанции состояла из отдельных блоков, — объяснили в РМЦ. — Примеры блоков: «Гонка» — протяженность до 120 км, «Техника» — работа со специальным снаряжением на сложном рельефе, «Спасработы» — работа с «пострадавшим», «Снег» — работа на снежных склонах в высокогорье, «Вода» — работа на море и горных реках, «Выживание» — выживание в природной среде без снаряжения и т.д.».