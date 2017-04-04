​На Югорском лыжном марафоне за победу сразятся Петтер Нортуг и Сергей Устюгов

Легендарный норвежский лыжник Петтер Нортуг примет участие в Югорском лыжном марафоне. Организаторы надеются, что противостояние Нортуга с югорским лыжником Сергеем Устюговым привлечет внимание большого количества болельщиков, пишет «ЮграМегаСпорт». «Присутствие на трассе единственного в истории двукратного обладателя неофициального звания «Король лыж» не только поднимет конкуренцию на 50-километровой дистанции, но и не оставит равнодушным всех любителей лыжных гонок в России», - отмечают эксперты.

Норвержец уже получил российскую визу и готовится вылететь в столицу Югры. Для двукратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира этот визит в Ханты-Мансийск станет дебютным.

На данный момент заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подали около 1300 спортсменов и любителей здорового образа жизни из 10 стран мира. Среди заявившихся олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова, олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев, члены сборной России по лыжным гонкам — бронзовый призер Чемпионата мира-2013 Мария Гущина, бронзовый призер Олимпиады-2014 Дмитрий Япаров и призер этапов Кубка мира Антон Гафаров.

Пятый «Югорский лыжный марафон» состоится 8 апреля в пойме реки Горная города Ханты-Мансийска. Регистрация участников открыта на официальном сайте Югорского лыжного марафона до 6 апреля 2017 года.