​В Югре сотрудника «Почты России» оштрафовали за медлительность

В Югре заместитель директора филиала «Почты России» оштрафован на 15 тысяч рублей за то, что не успел рассмотреть жалобы граждан в срок. Три обращения от граждан по вопросу ненадлежащего оказания услуг связи поступили в УФПС ХМАО-Югры – филиал «Почта России» в декабре 2016 года. За 30-дневный срок, установленный законом, жалобы рассмотрены не были. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Ответственное лицо привлечено к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения граждан), сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.