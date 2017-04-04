В Югре заместитель директора филиала «Почты России» оштрафован на 15 тысяч рублей за то, что не успел рассмотреть жалобы граждан в срок. Три обращения от граждан по вопросу ненадлежащего оказания услуг связи поступили в УФПС ХМАО-Югры – филиал «Почта России» в декабре 2016 года. За 30-дневный срок, установленный законом, жалобы рассмотрены не были. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Ответственное лицо привлечено к ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения граждан), сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
В Югре сотрудника «Почты России» оштрафовали за медлительность
Он не успел рассмотреть жалобы граждан в срок
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 10:49, просмотров: 128, комментариев: 0
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00