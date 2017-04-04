​В Ханты-Мансийске студента подозревают в вымогательстве

В Ханты-Мансийске студента местного колледжа подозревают в вымогательстве. 20-летний юноша, угрожая физической расправой, отбирал о сокурсников ценные вещи и деньги. Выяснилось это после того, как один из пострадавших от хулигана обратился в полицию. Вымогатель требовал у него отдать ноутбук.

«Сотрудники полиции выяснили, что студент колледжа 1997 года рождения неоднократно вымогал материальные ценности и денежные средства у своих товарищей. Многие из них из страха за свою жизнь и здоровье отдавали вымогателю свое имущество. В настоящее время сотрудникам полиции удалось установить четыре подобных факта», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде.