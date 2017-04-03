​Шоу-программа Первого канала заинтересовалась историей семьи из Ханты-Мансийска, где не могут поделить ребенка

В Ханты-Мансийск прибыла съемочная группа программы Первого канала «Мужское/женское». Шоуменов заинтересовала семьи Никитиных, из которой биологическая мать пытается забрать ребенка, пишет «Муксун.fm».

Ситуация, в которой главным потерпевшим стала шестилетняя девочка, развивается уже несколько лет. Сейчас биологическая мать ребенка Надежда Типакова через суд пытается забрать ее из семьи бывшего супруга. Однако в 2012 году женщина сама оставила годовалую малютку своему супругу и уехала устраивать личную жизнь. Несколько лет она не участвовала в жизни дочери. По мнению нынешней супруги Дмитрия Ольги, которую девочка считает матерью, Надеждой движет желание получить материальную выгоду. Свою позицию она высказала в петиции, опубликованной на портале Change.org.

«У Типаковой Н.В. имеется старшая дочь, которую она родила до Лады, и воспитанием которой не занимается. В период совместного проживания с Дмитрием с 27.11.2010 года первая дочь с ними не проживала. Надежда родила еще третьего ребенка и получала пособия как многодетная мать, потом не смогла подтвердить факт проживания Лады с ней и в пособии ей было отказано. Также Надежда не может обналичить материнский капитал на Ладу, пока она не проживает с ней. И первое что она сделала, когда суд лишил Дмитрия родительских прав через признание записи недействительной – это прописала Ладу у себя в деревне», - отмечается в обращении.

Биологической матери уже удалось добиться решения суда, который признал запись ЗАГСа о том, что Дмитрий Никитин является отцом девочки, недействительной. Однако, стоит отметить, что ребенок, которому Дмитрий не является биологическим отцом, все-таки родился, когда Дмитрий и Надежда состояли в законном браке.

В понедельник, 3 апреля, состоялось заседание, в ходе которого Надежда Типакова попросила суд забрать ребёнка из семьи Дмитрия Никитина и отдать в центр социальной помощи семье и детям «Вега». Однако суд отказал Надежде в удовлетворении иска. Это значит, что девочка пока остаётся в семье Дмитрия. По крайней мере, до тех пор, пока не будет найден не травмирующий девочку способ исполнить судебное решение о передаче её матери. Дмитрия Никитина в суде поддержала уполномоченный по правам ребёнка в ХМАО-Югре Татьяна Моховикова. Это судебное решение стало первой победой Дмитрия Никитина в длительной тяжбе. На данный момент интересы мужчины защищает адвокат Оксана Рудик. По её словам, в Дмитрия есть шансы отменить ранее принятые судебные решения о лишении его отцовства и передаче девочки биологической матери. Для этого подана жалоба в Верховный суд.