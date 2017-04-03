​Наталья Комарова поручила усилить антитеррористический контроль в местах проведения массовых мероприятий

Губернатор Югры Наталья Комарова на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба округа поручила усилить бдительность в период проведения массовых мероприятий, а также привести в повышенный режим готовности силы и средства оперативного штаба.

«До середины апреля необходимо провести комиссионные обследования мест проведения массовых мероприятий, обратить особое внимание на защищенность прилегающих участков улично-дорожной сети. Одновременно необходимо задействовать имеющийся потенциал высоких технологий, отслеживать приближение подозрительных транспортных средств через систему «Безопасный город», осуществлять их оперативные проверки. Такой же видеоконтроль должен быть обеспечен в местах проведения массовых мероприятий, на входе на такие площадки. Аналогичные технологии уже неоднократно использовались и доказали свою эффективность», - приводят поручение главы региона на сайте правительства Югры.

Наталья Комарова подчеркнула, что самая важная и эффективная мера антитеррористической защиты - это опора на общественность, в том числе организованную – на представителей добровольных народных дружин и казачьих обществ.