​7 апреля в Ханты-Мансийске состоится XI церемония вручения наград «Спортивная элита»

В Ханты-Мансийске в пятницу, 7 апреля, состоится XI церемония вручения наград «Спортивная элита». Лучших представителей югорского спорта по итогам 2016 года наградят на главной сцене концертно-театрального комплекса «Югра-Классик», сообщает «ЮграМегаСпорт».

Имена победителей назовут в 41 номинации, среди которых: «Лучший спортсмен года ХМАО - Югры», «Десятка лучших спортсменов по олимпийским видам спорта», «Тройка лучших спортсменов по национальным видам спорта», «Лучший спортивный класс», а также тройки лучших по сурдлимпийским и паралимпийским видам спорта. Кроме того, будут объявлены имена лучших наставников и легенд югорского спорта.

В конце мероприятия пройдет автограф-сессия, участниками которой станут олимпийские чемпионы по биатлону Алексей Волков, Светлана Слепцова, Евгений Редькин и Юрий Кашкаров, олимпийские чемпионы в лыжных гонках Евгений Дементьев и Александр Легков, трёхкратный призёр Олимпийских игр Александр Завьялов, а также олимпийская чемпионка в фигурном катании Оксана Казакова.