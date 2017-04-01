​В Югре 2 апреля прогнозируют сильный ветер

В Югре, по данным окружной метеослужбы, 2 апреля разгуляется непогода. В Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском, Кондинском и Ханты-Мансийском районах ожидается усиление ветра до 17-23 м/с. Кроме того, из-за метели ожидается ухудшение видимости на дорогах, гололёд. Не исключён рост количества аварий.

Спасатели рекомендуют югорчанам соблюдать меры безопасности и в случае необходимости звонить по телефону 112.