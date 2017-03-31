Финансирование программы «Доступная среда» в Югре вырастет на 16,5 миллионов рублей за счет федерального бюджета. Соответствующие поправки в программу внесло правительство автономного округа, на прошедшем 31 марта заседании, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. Дополнительные средства пойдут на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на развитие массового адаптивного спорта, расширение круга лиц с ограниченными возможностями здоровья, которые им занимаются.
На программу «Доступная среда» в Югре добавили 16,5 миллионов федеральных рублей
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