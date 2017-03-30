​Бывший начальник полиции УМВД Нижневартовска возглавил МОМВД России «Ханты-Мансийский»

В Межмуниципальном отделе МВД России «Ханты-Мансийский» новый руководитель - подполковник полиции Владимир Гребенников. Он начал исполнять свои обязанности с 27 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре. Ранее он занимал должность заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по г. Нижневартовску.

Ранее сменились руководители еще двух городских отделов полиции в округе. Начальником городского отдела внутренних дел Мегиона назначен полковник полиции Евгений Уфимцев. До назначения на должность городского отдела внутренних дел Уфимцев работал в Нижневартовске, где с 2011 года возглавлял отдел полиции № 3. Городское ОМВД Пыть-Яха возглавил бывший начальник отдела полиции № 2 УМВД России по Сургуту Дмитрий Данченко.