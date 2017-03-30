​У следственного управления СК РФ по Югре появился новый начальник

Следственное управление Следственного комитета РФ по Югре возглавил полковник юстиции Анвар Ахметзянов: о назначении его на пятилетний срок сказано в Указе президента РФ, опубликованном на портале правительства.

Анвар Ахмедзянов работает в органах прокуратуры с 1996 года. В разное время он занимал должности руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУСК при прокуратуре РФ по Республике Татарстан, прокурора-криминалиста следственного отдела по городу Тюмени, руководителя следственного отдела по Ленинскому округу города Тюмени, заместителя руководителя следственного управления. 29 июля 2011 года Указом Президента он был назначен на должность первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.

Отметим, что до недавнего времени исполняющим обязанности руководителя СУ СКР по Югре являлся полковник юстиции Александр Молибоженко. В этом статусе, кстати, он проведет сегодня с десяти утра до четырех вечера прием сургутян совместно с заместителем председателя Общественной палаты Яковом Черняком: встреча состоится в помещении Сургутского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Югре (ул.Островского, д.47, каб.209).