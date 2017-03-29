​Наталья Комарова уехала в Архангельск на международный форум

Губернатор Югры Наталья Комарова принимает участие в IV Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога», который проходит в Архангельске 29 и 30 марта. В департаменте общественных и внешних связей округа рассказали, что глава региона примет участие в церемонии подписания дорожной карты реализации первого этапа проекта «Дети Арктики. Дошкольное образование». В плане работы губернатора в этот день также участие в сессии «Арктика – территория современной энергетики», где Наталья Комарова расскажет о роли автономного округа в системном освоении Арктики.

В пятницу, 30 марта, состоится встреча губернаторов Северного Форума. В ходе нее Наталья Комарова расскажет о накопленном в Югре опыте сотрудничества с регионами. После этого губернаторы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Красноярского края подпишут Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Также у Натальи Комаровой состоится рабочая встреча с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорем Холманских и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным. В завершении она примет участие в главной пленарной сессии форума «Человек в Арктике».