​Пациентов урайской больницы снабдили спецбраслетами

В отделениях с круглосуточным пребыванием Урайской городской клинической больницы появились дополнительные устройства персонального оповещения о пожаре, сообщают в Департаменте здравоохранения ХМАО. Это специальные браслеты, которые в случае пожара или возникновения другой чрезвычайной ситуации начинают вибрировать, подавать звуковые и световые сигналы.

Такие устройства выдают пациентам с ограниченными возможностями по слуху и зрению, так как они могут не услышать общую тревогу и не принять участие в общей эвакуации из здания. Прибор обеспечивает двустороннюю связь: сигнал идет с пульта пожарной охраны к браслету, и его носитель должен нажать специальную кнопку обратной связи, в противном случае персонал будет разыскивать его и выводить из опасной зоны. Установленные устройства принимают сигнал во всех помещениях инфекционного отделения, стационара, педиатрического отделения стационара и акушерско-гинекологического корпуса. Комиссионная проверка работоспособности новой системы оповещения показала ее эффективность.