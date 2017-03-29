​Хантымансийцы учились танцевать полонез… ночью // ФОТО

Ханты-Мансийск вновь присоединился к всероссийской акции «Театральная ночь», приуроченной Дню работников культуры, который отмечается в России 27 марта. Хотя в окружном центре не существует театра как здания, однако есть несколько театральных коллективов – как профессиональных, так и любительских. Немало среди горожан и поклонников этого вида искусства. Всех их постаралось собрать ведущее учреждение культуры города – концертно-театральный центр «Югра-Классик», знаменитый своим прекрасным зрительным залом, уникальным органом с клавишами из мамонтовой кости, высокопрофессиональными творческими коллективами, реализующими свои таланты как в классических жанрах, так и в современном искусстве.

Акция стала для ханты-мансийских артистов возможностью «оторваться» и немного похулиганить. 25 марта, в субботу вечером они встретили посетителей «Ночи» самыми забавными и смешными номерами из опер, оперетт, фольклорными песнями, веселыми хореографическими постановками.

Преподаватели из Центра искусств для одаренных детей Севера позволили всем желающим почувствовать себя участником великосветского бала – дали мастер класс по полонезу, галопу и прочим популярным танцам разных эпох вплоть до буги-вуги. Повеселили собравшихся самодеятельные артисты из Югорского госуниверситета – звезды недавно прошедшего конкурса «Студенческая весна». Те, кому не сиделось на месте перед сценой, ходили по творческим площадкам, выполняли задания, размещали селфи в соцсетях и собирали лайки, чтобы получить приз.

К услугам гостей праздника были фотозоны, роль которых исполняли декорации к разным постановкам, а также костюмерная с нарядами, в которые обряжались и взрослые, и дети.