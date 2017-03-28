​Главным тренером хоккейного клуба «Югра» станет бывший наставник ХК «Салават Юлаев» Игорь Захаркин

Тренерский штаб хоккейного клуба «Югра» возглавит Игорь Захаркин, помогать ему будет Николай Борщевский. Генеральный менеджер клуба Евгений Хацей отметил, что переговоры проходили успешно и завершились быстро. Контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год.

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко уточнил, что вариантов было несколько. «Но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону, - приводит слова Филипенско пресс-служба клуба. - В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование. А неудовлетворительный результат нам предстоит исправить в следующем сезоне».

Игорь Захаркин с 7 октября 2015 года по 3 марта 2017-го был наставником ХК «Салават Юлаев». В сезоне 2016/2017 уфимский клуб вышел в плей-офф. Тренер дважды выиграл Кубок Гагарина: первый - с ХК «Салават Юлаев» в сезоне 2010/11, второй – с питерским СКА в сезоне 2014/15, а также становился чемпионом мира со сборной России в 2008 и 2009 годах. Все победы были одержаны в тандеме с Вячеславом Быковым. Николай Борщевский - олимпийский чемпион 1992 года, под руководством Захаркина работает с 2015 года.