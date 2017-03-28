​За зиму врачи центра профпатологии ХМАО спасли пять жизней

Девять тысяч пациентов в 17 отдаленных населенных пунктах Югры обследовали за прошедшую зиму специалисты окружного Центра профессиональной патологии, входящие в состав передвижных клиник. Более семи тысяч километров прошли они на спецавтомобилях по зимникам за пять месяцев. Одних только флюорографических обследований проведено более 5 тысяч.

Все эти показатели – самые большие за историю деятельности передвижных клиник Югры, говорит руководитель Центра профпатологии, депутат Думы округа Николай Ташланов. На недавней пресс-конференции он поведал журналистам, что отличных результатов удалось достичь благодаря самоотверженному труду специалистов – практически все врачи имеют по две специальности, чтобы оказывать населению возможно больший объем услуг. Самих специалистов стало больше: к передвижным поликлиникам присоединились выездные бригады сургутского отделения, работающие в Сургутском и Нижневартовском районах. Незаменимой оказалась и помощь органов местного самоуправления на охваченных территориях: и в морозную погоду, и в оттепель, когда снежные трассы зимников подтаивают, и при поломках транспорта врачебным бригадам всегда оперативно оказывалась помощь со стороны муниципальных властей и организаций. Кроме того, в прошедшем сезоне организаторы поездок передвижных клиник основательно поработали над логистикой, соотнеся график работы медиков с потребностями населения.

В прошедшем сезоне практически во всех поселениях работа велась вдвое дольше, чем это было принято в прошедшие годы.

Среди прочего доктора провели большую работу по обязательному медосмотру декретированных работников деревень и поселков. Сотням сотрудников школ, детских садов, работников пищевой промышленности не нужно было выезжать в город за сотни километров для планового обследования и получения заключения в санитарную книжку - они сделали это по месту проживания с помощью передвижных медицинских комплексов.

Основной задачей специалистов передвижных клиник является плановая работа с населением: обследования, профосмотры, консультативный прием. Но порой приходится сталкиваться и с нештатными ситуациями, когда кому-либо из местных жителей требуется экстренная помощь.

В прошедшем сезоне и здесь был установлен своеобразный рекорд: медики спасли жизни пяти человек – оказали первую помощь и санавиацией отправили в лечебные учреждения.

«Специалистам Центра профпатологии пришлось справляться со случаями менингита у ребенка, острого панкреатита, аппендицита, травмами. Счастливым стечением обстоятельств стало спасение югорчанина с челюстно-лицевой травмой, который в другое время мог просто скончаться от потери крови и шока. Ему несказанно повезло, что в это время в поселении оказались медики, что среди них был специалист травматолог, что пальцы врача вовремя зажали артерии в нужных местах, – рассказывает Николай Ташланов. – Сегодня здоровью этих пациентов уже ничто не угрожает. Надо отдать должное профессионализму и трудолюбию наших врачей, которые неделями ездят по тайге и тундре, чтобы медпомощь пришла к каждому пациенту».

Сейчас врачи разъехались в отпуска до лета – им необходимо восстановиться после столь долгих командировок. А в Центре профпатологии уже ведут подготовку к летнему сезону – отдаленные территории Югры будут посещать специалисты плавучей клиники «Николай Пирогов», сейчас судно проходит глубокую модернизацию.

Николаю Ташланову задали вопрос о более дальних перспективах работы – что еще будет сделано Центром для того, чтобы медицинское обслуживание стало более доступным для населения. Такие меры уже принимаются – не так давно филиал Центра заработал в Сургуте, так как это крупнейший город округа. Обсуждается также идея открытия филиала и в Нижневартовске.