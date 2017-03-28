​«Николай Пирогов» ремонтируется к летнему сезону

Крупнейший за последние 13 лет ремонт производится сейчас на плавучей поликлинике «Николай Пирогов». Работы на теплоходе с декабря прошлого года ведут сотрудники Сургутского судоремонтного предприятия.

Как сообщил журналистам Николай Ташланов, главный врач окружного Центра профессиональной патологии, модернизация коснется не только технического, но и медицинского оборудования, поскольку ежегодного техосмотра недостаточно для качественной работы плавполиклиники. Производится замена двух дизель-генераторных установок судна (вспомогательных двигателей), которые на сегодняшний момент полностью выработали свой ресурс. На корабле будет установлена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Во всех помещениях будет улучшена звуко- и теплоизоляция. Это важно для комфорта пребывания и качественной работы персонала. Кроме того, на «Николае Пирогове» установят новейший цифровой флюорограф взамен устаревшего.

Работы должны завершиться в мае 2017 года, чтобы с открытием навигации правполиклиника могла доставлять команду медиков на отдаленные территории округа. Это будут долгие командировки: за четыре с половиной месяца медики посетят 47 населенных пунктов Ханты-Мансийского, Кондинского, Октябрьского, Березовского и Белоярского районов. Планируется обследовать более 6 тысяч жителей труднодоступных деревень округа. А стартует навигация плавполиклиники с пос. Лугового Кондинского района.

По словам Николая Ташланова, в работе плавполиклиники все острее ощущается нехватка помещений на судне, не позволяющая размещать больше специалистов, аппаратуры, принимать больше пациентов. Но второй теплоход пока не требуется – объемы не те. Решение находят пока в логистических методах организации маршрутов, в повышении квалификации сотрудников и совершенствовании их работы.

Стоит добавить, что «Николай Пирогов» - судно уникальное. Эта плавучая поликлиника «Николай Пирогов» была построена и спущена на воду в 1993 году. На его борту в период навигации работают 19 специализированных кабинетов, четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат), также есть малая операционная. В состав врачебной бригады входят терапевт, педиатр, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, отоларинголог, врач-рентгенолог, гинеколог, медсестры. Малая осадка теплохода – не более 1,4 м – позволяет заходить в протоки и мелководные водоемы, благодаря чему медицинская помощь может прийти во многие отдаленные поселки Югры.