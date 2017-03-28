​В Ханты-Мансийске ссора из-за поврежденного автомобиля закончилась убийством

В Ханты-Мансийске под суд пойдет 47-летний местный житель, которого обвиняют в совершении убийства. Как рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Югре, происшествие случилось 6 ноября 2016 года. Обвиняемый приехал к своему знакомому на работу, чтобы узнать когда он вернет деньги за поврежденный ранее автомобиль. При этом, мужчина взял с собой ружье. Когда разговор перерос в ссору, обвиняемый дважды выстрелил в собеседника, после чего скрылся с места преступления. От полученных ранений потерпевший скончался.

Спустя некоторое время сотрудникам полиции удалось установить местонахождение обвиняемого и задержать. По ходатайству следователя судом в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Следствием собрана достаточная доказательственная база и в скором времени обвиняемый предстанет перед судом.