​Житель Ханты-Мансийска, испугавшись реального срока, сбежал из зала суда в Алтайский край

21-летний житель Ханты-Мансийска прибавил себе срок побегом из зала суда. 3 марта 2016 года молодого человека доставили в здание Ханты-Мансийского районного суда, где был решен вопрос о замене ему условного наказания на реальное лишение свободы.

Он был приговорен к 5 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение кражи, угона автомобиля и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

«Находясь в помещении для подсудимых, он открыл наручники, которыми была закрыта дверь специального металлического заграждения, и совершил побег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий беглец был задержан сотрудниками полиции на территории Алтайского края», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Суд с учетом позиции прокурора приговорил виновного к наказанию в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.