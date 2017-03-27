​Этой весной в армию должны призвать 1460 югорчан

Весной 2017 года из Югры в армию должны призвать 1460 человек. Данные были озвучены на совместном заседании призывных комиссий Югры и муниципальных образований, которое в режиме видеоконференцсвязи провела глава региона Наталья Комарова.

Работа по призыву граждан на военную службу начнется 1 апреля. О готовности к проведению призыва весной 2017 года рассказал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры Сергей Коваленко. «В мае 2017 года с началом работы сборного пункта автономного округа начнет работать телефон горячей линии для призывников и их родителей. На сегодняшний день в наличии имеется 4900 комплектов индивидуальных рационов питания и 1500 комплектов вещевого имущества, что составляет 100 процентов от обеспеченности. В рамках социального проекта «Позвони маме» получено 3607 сим-карт со специальным тарифным планом», - приводят его слова на admhmao.ru.